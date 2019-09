Emma Marrone, Matteo Salvini zittisce gli haters: «A prescindere dalle idee»

Giovedì 26 Settembre 2019, 13:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In questi mesi,è stata spesso attaccata in maniera pesante ed assurda dagli haters, specie dopo essersi schierata contro la politica dei porti chiusi di. Ora, a fermare questi attacchi dopo i problemi di salute della cantante arriva proprio l’ex ministro dell’Interno, che con un commento spezza una lancia in suo favore.foto: Kikapress