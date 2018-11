Domenica 18 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ospite aracconta il suo percorso come cantante, la sua passione e la motivazione. La scoperta del talent di Amici confessa che in questo momento della sua vita la sua unica priorità e ilsmentendo ogni voce di gossip su eventuali flirt.La Venier a riguardo però afferma: «Io da donna che potrebbe essere tua madre ti consiglio a non mettere alla porta l'amore. «Ma non lo allontanerei, sono molto discreta, quindi tendo a tenermelo per me. È difficile mantenere la privacy, ma non impossibile. Io tendo a proteggere la mia vita privata, ma non solo nell'amore, anche nell'amicizia e nella famiglia». Mara poi fa notare che spesso è stata esposta al gossip, ma le fa notare che ci è riuscita: «Si, ma con molta fatica. Voglio che il pubblico mi conosca e appressi per la mia musica e non per la mia vita sentimentale».Sin da piccola ammette di aver sempre ascoltato la musica italiana, ma il desiderio di voler lavorare nel mondo dello spettacolo lo ha maturato da grande: «Da piccola ero molto insicura, discreta, la recita e la canzoncina davanti ai parenti per me era difficilissimo, mi vergognavo». Poi confessa: «Mi chiudevo in camera a cantare e a scoprirmi è stato mio padre che mi ha sorpreso in camera. Ero molto piccolo, avevo 9-10 anni, così papà mi portò alle serate con lui come corista, ma per me era difficile e mamma mi esortava a fare felice papà».Poi Emma parla di Amici: «Maria dopo quasi 10 anni continua a starmi accanto, condivide le mie scelte, mi ascolta, mi vuole bene davvero. Quella di Amici è stata la prima vera vittoria della mia vita». A tal riguardo Mara confessa: «So che Maria è una persona fantastica. Quando mi hanno offerto Domenica In la prima persona che ho chiamato è stata lei e lei mi ha detto di accettare». Emma conclude poi lanciando un messaggio ai giovani: «Non vi arrendere mai, perchè a volte quello che non accade in una vita succede in un giorno».