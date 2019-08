Emma Marrone e la dedica commovente ai fan: «Non vi rendete conto ... mi fate piangere»

di Ida Di Grazia

Lunedì 19 Agosto 2019, 22:46

Il rapporto cheha con i suoi fan è sempre stato intenso e viscerale. La cantante salentina non perde occasione ringraziare il suo pubblico che ricambia sempre con grande affetto. Su Instagram la Marrone ha scritto unaC'è grande attesa per il nuovo singolo di, in attesa di ascoltarlo - l'uscita è prevista per il 6 settembre - in tantissimi sono quelli che lo hanno già presalvato. Segno di stima e affetto verso la cantante che ha: «Io credo chedell’effetto benefico che hanno i vostri messaggi stupendi nella mia vita. Voi magari pensate che io non li legga o che magari passino inosservati.. Perché non siamo più abituati all’amore. Perché l’amore sconvolge, complica. Perché l’amore va gestito e incanalato. Non sono una para**la. Voi lo sapete bene. Non mi sforzo di piacere a tutti. Non cambio niente di me per andare bene agli altri. Però ho sempre un grazie sulla punta della lingua. Perché fa bene dire grazie. È liberatorio di fronte a così tanto amore. Vi amo. Tanto».E a proposito di emozioni, sempre su Instagram la cantante ha pubblicato uno scatto molto intenso del talentuoso Emilio Tini che la ritrae in lacrime e che farà parte della raccolta fotografica "Fantastiche Visioni FV volume 2" .​