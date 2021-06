Emma in concerto dall'Arena di Verona, gratis su ITsART. Sul palco Loredana Bertè Alessandra Amoroso e Dardust

Emma in concerto dall'Arena di Verona, gratis su ITsART. Sula palco Loredana Bertè Alessandra Amoroso e Dardust . Uno show all’insegna della grande musica in cui non mancheranno le sorprese. La Marrone accompagnerà il pubblico in un vero e proprio viaggio musicale in cui in ordine cronologico presenterà in una veste totalmente inedita i brani che in questi 10 anni di carriera sono diventati colonna sonora del suo repertorio.

Leggi anche > Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro vanno a "Mille": il videoclip verso il milione di visualizzazioni

Oggi in prima serata, sarà disponibile in streaming su ITsART il nuovo concerto di Emma dall’Arena di Verona Best of me at Arena di Verona in esclusiva gratuita sulla piattaforma. Per poter vedere lo show sulla piattaforma ITsART, gli utenti possono registrarsi già da ora gratuitamente al sito https://www.itsart.tv/it/. Il concerto sarà fruibile da Italia e UK.

Emma accompagnerà il pubblico in un vero e proprio viaggio musicale in cui in ordine cronologico presenterà in una veste totalmente inedita i brani che in questi 10 anni di carriera sono diventati colonna sonora del suo repertorio: dalle ballad come “Amami” e “Occhi profondi”, all’energia de “La mia città” e “L’amore non mi basta”, passando per emozionanti medley fino ad arrivare ai più recenti successi dell’ultimo disco di inediti “Fortuna”.

Uno show all’insegna della grande musica in cui non mancheranno le sorprese. Verranno a trovare Emma sul palco anche Loredana Bertè, con cui presenterà live al pubblico il nuovo singolo “Che sogno incredibile”, Alessandra Amoroso, con cui canterà la hit di successo del 2021 “Pezzo di Cuore”, e il pianista e compositore Dardust con cui Emma omaggerà sul palco Franco Battiato.

Insieme a Emma, sul palco, a rendere ancora più spettacolare lo show anche i ballerini Daniele Sibilli, Giuseppe Gioffrè, Gabriele Esposito, Valentina Vernia e Barbara Pedrazzi, che negli anni hanno collaborato con alcune delle più importanti star della musica internazionale, e che per questa occasione si esibiranno insieme ad EMMA sulle coreografie di Macia Del Prete.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Giugno 2021, 15:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA