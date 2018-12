di Nicole Cavazzuti

«Bisogna essere più forti della paura, perché all’inizio ci prende un dito, poi il braccio e infine tutto il corpo. Insomma, ci paralizza. Nasconderci in casa non serve a nulla, dobbiamo piuttosto impegnarci per rendere il mondo un posto migliore». Dopo il post su Instagram, ieri sera dal palco del Fabrique di Milanoha ribadito le ragioni per cui non ha cancellato né posticipato la prima data del, nonostante fossero passate appena 48 ore dalla tragedia avvenuta in attesa dell’esibizione di Sfera Ebbasta alla Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona). Lo ha fatto subito, dopo il primo brano, suscitando applausi e grida di approvazione da parte dei numerosissimi fan accorsi all’ex sede della Venus Distribuzione. Un popolo in festa, che ha ballato e cantato entusiasta per tutte le due ore di concerto. Non sappiamo con esattezza in quanti fossero presenti al Fabrique, perché al momento di scrivere questo articolo non sono ancora disponibili i numeri ufficiali. Detto questo, i biglietti per la data milanese erano terminati da giorni e la location, che può contenere ben 3 mila persone (dopo il Forum è la più grande della città), era gremita di spettatori pieni di energia positiva.«Diciamo la verità: è normale provare qualche titubanza all’idea di partecipare a un evento pubblico in un periodo come questo, segnato da stragi di matrice terroristica e da tragedie nei luoghi più imprevedibili. Ma Emis Killa ha ragione: non possiamo segregarci in casa. E sono contenta di essere venuta, il live è stato molto divertente e coinvolgente» ci ha raccontato a fine concerto una ragazza del pubblico nel nostro esclusivo video servizio. Sulla stessa linea la showgirl (ex Pupa) Nora Amile, scatenata a bordo palco: «All’inizio ho percepito un po’ di tensione. Del resto, dopo la strage di Ancona, è normale provare un po’ di diffidenza. Ma è durata poco: Emis Killa è stato bravissimo a tranquillizzare e a divertire il pubblico». E in effetti il rapper multiplatino, ex giudice di The Voice 4, al Fabrique di Milano ha dato prova di caparbietà, empatia e grinta. Nonché di grande capacità di improvvisazione, se davvero il free style con il fan in prima fila a fine concerto non era organizzato a priori. È stato un gran bello show, nel segno dell’hip hop contaminato.Il Supereroe tour proseguirà il 12 dicembre a Roma (Atlantico), il 13 a Firenze (Viper), il 14 a Bologna (Estragon) e il 16 a Torino (Hiroshima). Special guest a Roma Gemitaiz, Carl Brave, Achille Lauro e Boss Doms e Vegas Jones.