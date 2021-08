Emis Killa: ecco il videoclip "Morto di fame" feat. Lazza

Uscito il videoclip ufficiale di “Morto di fame” feat. Lazza, il brano contenuto nell’ultimo mixtape di Emis Killa, “Keta Music vol.3”, che nella sua settimana d’esordio ha debuttato #1 nella classifica Fimi/Gfk degli album più venduti.

Il video, diretto da Giulio Rosati, è ambientato di notte, tra parcheggi sotterranei, dove Emis Killa e Lazza hanno iniziato a trovarsi con gli amici per i primi freestyle, e i palazzi della città, su cui si muovono le immagini di loro vecchi live. I due artisti sono circondati da altri ragazzi, elementi che ricreano l'atmosfera della crew degli esordi, e regalano al pubblico anche una perla inedita finale: le ultime scene della clip vedono la partecipazione anche di Fred De Palma ed Ensi, impegnati in un freestyle old school insieme ai protagonisti della canzone.

“Morto di fame” è la terza traccia delle undici presenti in “Keta Music vol.3”, il terzo capitolo della saga cult che ha segnato alcune delle tappe principali della carriera del rapper, pubblicato lo scorso 23 luglio. A questo progetto discografico hanno lavorato fianco a fianco di Emis Killa alcuni dei produttori più apprezzati della scena rap attuale, con la partecipazione di esponenti della scena urban-rap come J Lord, Lazza, Rose Villain, Madame, Gemitaiz, Jake La Furia, Montenero, RollzRois, Mera, Not Good e Massimo Pericolo.

“Keta Music vol. 3” segue la strada tracciata dai due lavori precedenti, “Keta Music”, opera prima di Emis Killa, pubblicato nel 2009, e “Keta Music vol. 2”, uscito nel 2015. La saga di “Keta Music”, in cui l'artista mostra da sempre il suo lato più crudo, è stata fin dagli esordi uno dei segnali più forti del cambiamento nel mondo del rap e dell'hip hop nei primi anni ’10, contribuendo a segnare l'inizio di una nuova generazione di rapper. Grazie a questi progetti discografici, divenuti una fonte d’ispirazione a cui molti hanno attinto, Emis Killa ha reso il mixtape un prodotto mainstream, accessibile a tutti e apprezzabile dal grande pubblico.

La tracklist di “Keta Music vol. 3”:

Qualche sasso, prod. 2P

No police no problem feat. J Lord, prod. 2nd Roof

Morto di fame feat. Lazza, prod. Dj Shocca

Psyco feat. Rose Villain, prod. Andry the Hitmaker

Notte gialla feat. Madame, prod. Lazza

Jam Session feat. Gemitaiz, prod. Dj Shocca

I soldi degli altri feat. Jake La Furia & Montenero, prod. MACE&Swan

Street movie feat. Jake La Furia & RollzRois, prod. Big Joe

Piede in strada feat. Mera, prod. MACE

Giovani eroi feat. Not Good, prod. 2nd Roof

Nel male e nel bene feat. Massimo Pericolo, prod. 2nd Roof

In occasione dell'uscita di “Keta Music vol.3” è stato pubblicato un documentario sulla realizzazione del mixtape, al quale hanno preso parte tutte le persone coinvolte nel progetto, dai featuring ai produttori che ci hanno lavorato. Scritto da Emis Killa e Marta Blumi Tripodi, nel video sono presenti lo stesso Emis Killa e immagini di archivio risalenti ai suoi primi anni di carriera.

