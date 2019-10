Emanuele Bianco apre il concerto di Fabrizio Moro a Milano: «E' come un fratello, lo ringrazierò per sempre. Ed Sheeran e Tiziano Ferro i miei miti»

Fabrizio Moro

Venerdì 25 Ottobre 2019

dopo aver aperto le due tappe romane di Fabrizio Moro al Palazzetto dello Sport e, nello stesso giorno fatto uscire i suoi tre singoli, continua la sua corsa annunciando l’opening act anche per la data dilo ha intervistato per voi.«La mia storia è tipo un film americano. Stavo lavorando ai miei pezzi, dei discografici li hanno sentiti, sono piaciuti e all'improvvison nel giro di un mese mi sono ritrovato ad aprire i suoi concerti. E' una roba pazzesca se ci pensi e Fabrizio è un grande, non ci conoscevamo prima e ora lo considero come il fratello che non ho mai avuto. Sapevo fosse un grande, ma l'ho provato sulla mia pelle, e ti parlo proprio a livello umano, non potevo chiedere di meglio»«Già solo arrivare in quel Palazzetto è stato pazzesco, io che fino a qualche giorno fa ci entravo da spettatore, vedere i camerini, la passeggiata per arrivare al palco... l'ansia è stata tanta, però è più facile cantare al palazzetto che ad un centro sociale. Dietro ci sono tanti professionisti, è stupendo, già solo la loro presenza ti aiutano a cantare meglio»«Keep it secret... mantieni il secreto, però attenzione non in senso negativo. Intendo che di me ti puoi fidare, puoi confidarti con me e io non dirò nulla»«Innanzitutto perchè se me lo stai chiedendo vuol dire che ho raggiunto lo scopo. Volevamo fare un'uscita diversa e per mostrare tre lati di me e che cosa sarà poi il disco. Tu sei magari è un po' più ballade, poi ci sono dei pezzi rap, e pezzi con altre sonorità, così riesco a raggiungere molte più persone»«Io sono molto fissato per i testi e parlo ovviamente di un mio gusto. QUando dico dei nostri giorni è perchè volgio intendere qualcosa che ti arriva subito, nell'immediato, un po' come Ed Sheeran, che è uno dei miei miti. Scrive canzoni che anche se non traduci letteralmente le capisci, ti restano dentro. Hai presente quando ti piace una persona e tu non riesci a trovare le parole per spiegarlo? Ecco io ho cercato di farlo attraverso metafore impossibili tipo 'tu sei ciò dà sapore all'acqua' e l'acqua non ha sapore»«Forse vuoi dire che lo amo? Sì, io ero all'Olimpico quando è venuto a Roma con la fascetta in testa. Come dicevo amo la semplicità con cui scrive i pezzi, e non è facile, utilizza parole semplici per dare messaggi stupendi. Poi è pazzesco se pensi che si esibisce da solo sul palco e lo riempie completamente»«Ovviamente Tiziano Ferro, ho già il biglietto per quando verrà all'Olimpico. Uno che scrive 'solo è solo una parola' non puoi non amarlo, è una di quelle cose che dici ' ma perchè non l'ho scritto io?', è talmente mia e geniale questa frase che fa venire i brividi»«Già normalmente ho uno stile di vita un po' da cinquantenne, ora che canto sto tranquillo a casa, mi faccio i fumenti, mi bevo le tisane e cerco di stare calmo»