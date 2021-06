Emma Marrone, fuori oggi il “Best of me”: il nuovo progetto per 10 anni di carriera

Emma Marrone festeggia 10 anni di carriera, compiuti lo scorso anno, e ritorna più carica che mai. L’esplosiva salentina ripercorre gli anni di gloria con il suo “Best of me”, un nuovo progetto discografico che racchiude 21 tra le canzoni più significative ed importanti del suo repertorio musicale, riarrangiate e prodotte per l’occasione da Katoo & Deepa con la supervisione artistica di Dario Faini. Anticipato dal grande successo del singolo “Che sogno incredibile” in duetto con la Bertè, il “best of me” di Emma sarà disponibile da oggi, 25 giugno, in formato cd e vinile.

I brani contenuti nel “Best of ME” sono gli stessi in scaletta per il tour “FORTUNA LIVE 2021”, che questa sera farà tappa al Carroponte di Sesto San Giovanni (Via Luigi Granelli, 1 – Sesto San Giovanni - Milano) per il terzo e ultimo appuntamento live a Milano.

Con il tour, Emma mira a ripercorrere con i suoi fan le tappe principali della sua carriera attrverso i brani più celebri: dalle ballad come “Amami” e “Mi parli piano”, alle più energiche “La mia città” e “Cercavo Amore”, passando per emozionanti medley, fino ad arrivare ai più recenti successi dell’ultimo disco di inediti “Fortuna” tra cui “Io sono bella”, “Latina” e la title track “Fortuna”.

Inoltre, dal 15 giugno è disponibile in esclusiva e gratuitamente in streaming sulla piattaforma ITsART, “BEST OF EMMA at ARENA DI VERONA”, il meglio del grande show realizzato il 6 giugno all’ARENA DI VERONA. Per poter vedere lo show sulla piattaforma ITsART, gli utenti dovranno registrarsi gratuitamente al sito https://www.itsart.tv/it/. Il concerto sarà fruibile da Italia e UK. “Best of Me at Arena di Verona” per ITsART è prodotto da Friends & Partners, Fenix Entertainment S.p.A, Polydor e Emma Brown srl.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Giugno 2021, 13:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA