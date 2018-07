Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elvis Costello lotta contro il cancro: il musicista britannico ha cancellato sei date del tour Europeo dopo un'operazione per la rimozione di un tumore. Lo ha reso noto in un comunicato dove spiega che sei mesi fa ha scoperto di avere il cancro: fortunatamente, si trattava di una forma aggressiva ma piccola, che era possibile rimuovere chirurgicamente.«Il mio dottore mi ha chiamato e mi ha detto: "sei fortunato, dovresti cominciare a giocare alla lotteria" - spiega - ero sollevato perchè avrei potuto iniziare il tour prima dell'operazione». L'intervento è andato bene ma ora Costello dovrà stare a riposo: «Mi scuso con i fan che avevano già comprato il biglietto - dice nel comunicato - ma piuttosto che fare uno show non all'altezza o mettere a rischio la mia salute preferisco cancellare la data».