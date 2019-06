Elton John, un'altra data a Londra: fan in delirio, biglietti in vendita dal 21 giugno

Lunedì 17 Giugno 2019, 19:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà davvero il suo ultimo tour?ha iniziato il suo Farewell Yellow Brick Road tour, quello con cui si congederà con i suoi fan dopo cinquant’anni di carriera, e che prevede decine di concerti in giro per il mondo. Una serie di concerti che sta facendo letteralmente impazzire i fan. E oggi Elton John ha ufficializzato una data aggiuntiva a Londra perIl tour del leggendario cantante britannico è iniziato lo scorso settembre e lo ha visto sul palco in tutta Europa, da Amsterdam a Lille, Parigi e Dublino: le prossime date toccheranno il Nord America, l’Australia e la Nuova Zelanda. I biglietti per questa data aggiuntiva saranno in vendita da venerdì 21 giugno, mentre le vendite per le altre date londinesi sono già aperte.