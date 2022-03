Elton John, nuova partnership con Palace. La sua carriera in 16 foto su felpe, maglioni e tavola da skate

Ripercorrere la carriera di Elton John attraverso le sue fotografie più iconiche. Da venerdì 11 marzo non sarà più un sogno grazie all'inedita collaborazione tra il cantautore britannico e il celebre brand di skateboard Palace.

Elton John con alcuni pezzi della capsule collection con Palace.

Elton John, collaborazione con Palace

Il risultato di questa inaspettata joint venture è una capsule collection composta da 16 pezzi tipici del marchio sportivo, comprese t-shirt, felpe, maglioni e, naturalmente, una tavola da skate, tutti impreziositi con le fotografie più famose del cantante.

«Sono così entusiasta della mia collaborazione con Palace. Guardo sempre al futuro, ma la collezione riporta alla mente alcuni fantastici ricordi, cattura davvero l’essenza della giovinezza e della libertà del mio periodo on the road negli Anni 70 – ha detto Elton John, entusiasta all'idea di vedere riprodotto su uno skateboard il proprio volto –. Non sono mai stato uno skateboarder, ma questo non mi impedirà di indossare tutti i capi». Dismessi lustrini, tacchi e paillettes, da oggi il baronetto indosserà solo t-shirt e sneakers. E molto probabilmente anche noi.

