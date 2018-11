Ennio Fantastichini ricoverato in rianimazione al Policlinico di Napoli: l'attore è grave​

Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Uno, diffuso in leggero anticipo ma destinato ad essere apprezzato in tutto il mondo. La catena britannica di grandi magazzini John Lewis ha infatti sceltocome protagonista della pubblicità di Natale, un vero e proprio tributo alla vita e alla carriera del musicista diventato icona mondiale e Cavaliere del Regno Unito per l'impegno sociale.C'è lo stessoa impersonare se stesso nell'attualità, ma ci sono anche diversi attori che lo interpretano a tutte le età: sulle note del brano Your Song, uno dei più celebri del musicista britannico, la storia viaggia a ritroso. Diversi attori interpretano infatti, al secolo, nel passato: il successo planetario, i tour negli anni '70, gli esordi e il primo pianoforte posseduto, un regalo della mamma e della nonna. Il video è stato pubblicato anche dall'Independent . Per i fan di, questo spot sarà senz'altro gradito. La catena, dal 2007, ogni anno diffonde alcuni spot di Natale che sono diventati ormai una vera e propria tradizione. Mai prima d'ora, però, il protagonista era stato, in prima persona, un personaggio del calibro di Elton John.