Elton John pubblica il suo album "perduto" 53 anni dopo. All'epoca la casa editrice non fu impressionata e l'album fu accantonato. John produsse rapidamente altre canzoni e in pochi mesi stava registrando un nuovo album, Empty sky, che fu pubblicato nel 1969 come album di debutto ufficiale. Lo riporta il Telegraph .

Regimental Sgt Zippo viene pubblicato su vinile in un'edizione strettamente limitata come parte del Record Store Day, un evento annuale che vede le uscite speciali in vendita in alcuni negozi di dischi indipendenti del Regno Unito. Tuttavia, solo i fan irriducibili di Elton John possono apprezzarne il contenuto. John non fa alcun riferimento all'album Zippo nei suoi ricordi del 2019, tranne che per dire che un dirigente di una casa editrice ha ascoltato le canzoni che ha prodotto in quel periodo e ha detto: «Dobbiamo smetterla con queste stronzate. Non sei molto bravo a farlo. In effetti, sei disperato».

In un'intervista a Rolling Stone, John ha ammesso di non ricordare metà delle canzoni che ha composto all'epoca, anche se «ricordo cose come Regimental Sgt Zippo perché come potresti non ricordare un titolo del genere?». E ha concluso: «Ho difficoltà a capire quanto fossimo prolifici io e Bernie all'inizio. Le canzoni sono uscite da noi».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Giugno 2021, 09:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA