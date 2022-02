Elton John, paura in volo per un guasto al jet privato: la reazione del cantante

Elton John è rimasto coinvolto in un incidente a bordo del suo jet privato. Tanta paura per un guasto idraulico durante la rotta per New York e per un tentato atterraggio di emergenza che non è riuscito a causa dei forti venti. Il cantante, 74 anni, stava viaggiando dall'aeroporto di Farnborough nell'Hampshire lunedì per un concerto al Madison Squadre Garden.

Mentre stava sorvolando l'Irlanda i piloti si sono resi conto del problema e hanno richiesto un atterraggio di emergenza con i vigili del fuoco che sono accorsi sulla pista. Il vento a 80 miglia all'ora della tempesta Franklin ha impedito all'aereo di atterrare: il jet, del valore di 66 milioni di dollari, è stato costretto a fare diversi giri per poi riuscirci solo al terzo tentativo.

Secondo quanto riporta il Sun, Elton John è apparso visibilmente scosso dall'incidente, ma è comunque riuscito a raggiungere gli Stati Uniti e a cantare davanti ai suoi fan del Madison Square Garden.

