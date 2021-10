Elton John, l'Olimpo della musica è suo: per il sesto decennio consecutivo entra nella Top 10. «Cold Heart» con Dua Lipa lo porta in vetta a 74 anni

Elton John è il primo artista della storia ad entrare nella Top 10 dei brani più ascoltati in Inghilterra per 6 decenni di fila. Con il suo nuovo singolo Cold Heart, una collaborazione con Dua Lipa, remixata dal trio elettronico australiano Pnau, Elton John è riuscito a battere artisti come Elvis, Cliff Richard, David Bowie e Michael Jackson. Un record di longevità ai vertici delle classifiche che lo lancia, ancor di più, nell'Olimpo della musica di tutti i tempi.

Elton è il primo cantante della storia a far segnare per ben sei decenni di fila almeno un singolo nel Top 10 del Regno Unito. Nel nuovo singolo si mescolano alla perfezione alcuni dei suoi successi precedenti come Sacrifice (arrivata prima in classifica nel 1990), Kiss the Bride, Where's the Shoorah e Rocket Man. Attualmente è in lizza con Ed Sheeran per raggiungere il primo posto, al termine di questa settimana, ma per Elton John è già leggenda.

L'ultimo successo entrato nella Top 10 è stato Step Into Christmas, un brano del 1973, che non conosce età ripresentandosi ai vertici delle classifiche ogni estate. Nel 2020, ad esempio, è stata la decima canzone più ascoltata. I suoi successi nella Top 10 degli anni 2000 erano generalmente collaborazioni - con artisti del calibro di Blue, Chipmunk e, postumo, Tupac - o, come nel caso di Step Into Christmas, vecchie canzoni rivitalizzate da posizionamenti ad hoc sugli annunci pubblicitari. In questo caso l'esempio più lampante è Are You Ready for Love capace di diventare il suo quinto numero 1 di sempre nel 2003-2004, quando SkySport ha deciso di usare il suo brano per uno spot per la stagione calcistica.

Ma ovviamente, il decennio più florido per Elton John è stato quello degli anni '70. In quei dieci anni, l'artista di livello planetario, ha collezionato il maggior numero di singoli nella Top 10. È sicuramente stato il suo apice con pezzi come Your Song, Rocket Man, Goodbye Yellow Brick Road e Don't Go Breaking My Heart, ma all'età di 74 anni è ancora in grado di stupire il pubblico di tutte le età con brani accattivanti e capaci di conquistare un'ampia platea.

Il suo è un record. Prima di lui mai nessuno ci era riuscito. In tanti, ma nemmeno troppi, hanno raggiunto i 5 decenni di fila sulla cresta dell'onda degli ascolti britannici. Parliamo di leggende della musica di tutti i tempi come Elvis Presley, Cher, Cliff Richard, Michael Jackson e David Bowie, anche Kylie Minogue, a novembre, ha raggiunto questo traguardo importante. Ma Elton John ha fatto di meglio, è suo il trono di artista di tutti i tempi.











Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Ottobre 2021, 18:56

