Elton John contro Boris Johnson: «Bisogna rinegoziare l'accordo sulla Brexit per i musicisti»

Alta tensione tra i musicisti britannici e il governo di Boris Johnson. Elton John ha detto che il governo "ha sbagliato" non riuscendo a raggiungere un accordo con l'UE per consentire i tout senza visto da parte di musicisti britannici e ha esortato i ministri a rinegoziare l'accordo Brexit per evitare di danneggiare le carriere di una generazione di artisti. Lo riporta l'Independent.

Il cantante ha detto che i negoziatori di Boris Johnson o «non si curavano dei musicisti, o non ci pensavano, o non erano sufficientemente preparati» quando hanno raggiunto un accordo con Bruxelles alla fine dello scorso anno senza concessioni per gli artisti.

Il mese scorso l' Independent ha rivelato che il governo ha rifiutato un'offerta da parte dell'UE che consente l'accesso ai tour senza visto per i musicisti.

Elton John ha avvertito che la mancanza di un accordo danneggerà una generazione di artisti emergenti che devono affrontare nuove pratiche burocratiche e costi per esibirsi nell'UE.

«La situazione in cui ci troviamo ora è ridicola. La musica è una delle più grandi esportazioni culturali della Gran Bretagna», ha scritto su The Guardian . «Ha contribuito con 5,8 miliardi di sterline all'economia britannica nel 2019, ma è stato escluso dai negoziati commerciali sulla Brexit quando altri settori non lo erano. I lavoratori di alcune professioni possono ancora viaggiare per affari senza richiedere un visto. Ma non musicisti».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Febbraio 2021, 10:02

