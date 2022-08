Elton John, l'anteprima live del nuovo singolo Hold Me Closer realizzato con Britney Spears

Un'anteprima live assolutamente imperdibile per Elton John. Che, per non far torto a nessuno, ha deciso di condividere su Instagram il momento in cui si è esibito con Hold Me Closer, il nuovo brano cantato insieme a Britney Spears e che uscirà venerdì prossimo, 26 agosto.

Victoria dei Maneskin sempre più hot, ma guardate cinquant'anni fa cosa faceva già Amanda Lear

Elton John, anteprima live a Cannes

Il leggendario cantautore britannico si trova a Cannes e, dal ristorante La Guérite, si è esibito davanti ai presenti, pubblicando però il video della performance anche su Instagram, per tutti i follower. Hold Me Closer è una rivisitazione di Tiny Dancer, uno dei brani di maggior successo di Elton John, pubblicato nel 1971. Un po' come aveva già fatto lo scorso anno nella collaborazione con Dua Lipa, nel brano Cold Heart, che riprendeva un altro celebre brano del cantautore, Rocket Man.

Elton John e Britney Spears, la genesi di Hold Me Closer

Il brano sarebbe stato realizzato in pochissimo tempo. La 40enne Britney Spears e il 75enne Elton John si erano incontrati a inizio estate in uno studio di registrazione di Beverly Hills. Per la cantante statunitense si tratta del primo singolo dalla fine dell'aspra battaglia legale con il padre, che ha sancito il suo ritorno all'indipendenza personale e finanziaria dal 2008.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Agosto 2022, 13:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA