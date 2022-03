Elodie cuore d'oro: il ricavato del nuovo singolo andrà in beneficenza per l'Ucraina

Il cuore grande di Elodie. Dopo il successo di Vertigine, la cantante torna con il nuovo singolo Bagno a Mezzanotte e lancia un progetto benefico in collaborazione con Save The Children. Come annunciato dalla stessa ex concorrente di Amici, i ricavati della canzone saranno destinati alle popolazioni colpite in Ucraina e in particolare ai bambini.

«Il ricavato della vendita del mio nuovo singolo – ha scritto Elodie – sarà destinato ai progetti di Save The Children in Ucraina e nei Paesi confinanti per distribuire cibo, acqua pulita, kit igienici, medicine, coperte per l'inverno e supporto psicologico ed economico a migliaia di bambini e bambine in fuga dalla guerra».

Una bellissima iniziativa che fa onore alla cantante, sempre più impegnata tra musica e recitazione. Dopo la prova riuscita come co-conduttrice di una puntata delle Iene, Elodie sarà presto in tv con Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, dedicato al tema della mafia del Gargano e tratto dal libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschiniè.

