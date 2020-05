Elodie, da oggi il nuovo singolo: Guaranà su tutti i digital store

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Maggio 2020, 10:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da oggi, mercoledì 13 maggio, è disponibile su tutte le piattaforme digitali “”, il nuovo singolo di(Island Records), che verrà trasmesso anche in radio a partire da venerdì 15 maggio.”, scritto da, che ne ha curato anche la produzione, è pura energia ed evasione. La linea stilistica e la musicalità di questo inedito lo rendono perfettamente conforme al percorso intrapreso dalla cantante romana nel suo ultimo progetto discografico “This is Elodie”, pubblicato all’inizio dell’anno.“This is Elodie”, frutto di due anni di intenso lavoro e ricerca musicale, è riuscito a totalizzare oltre 150 milioni di stream complessivi. Alcune delle hit contenute al suo interno, “Nero Bali” e “Margarita” doppio disco di platino, “Pensare Male”, collaborazione con i The Kolors certificata disco di platino e “Andromeda” disco d'oro, sono state tra le canzoni più trasmesse in radio nell'ultimo anno e hanno reso Elodie, che ad oggi ha oltre 1.6 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e più di 200 milioni di visualizzazioni sul proprio canale youtube, una tra le più apprezzate cantanti italiane della scena pop-urban.