Elisabetta Gregoraci a Battiti Live, spunta un messaggio misterioso dal cielo: «Ricorda il 28/08 alle 18»

Nuovo aereo per Elisabetta Gregoraci. Anche durante il Battiti Live, la showgirl ha ricevuto un nuovo messaggio, lanciato nei cieli della Puglia, nel pieno pomeriggio delle prove del concerto. Ma sembra che stavolta non ci sarebbe lo zampino dei fan. EliGreg stava facendo le prove della tappa di Trani quando ha letto il suo nome in cielo: "Ely ricorda il 28/08 alle 18 Ti amooo”.

Un appuntamento o forse un evento così importante da meritare di essere ricordato in questo modo? L’aereo è stato immortalato da Radio Norba, che ne ha messo una foto sui social. Non si conosce al momento la reazione della diretta interessata: Elisabetta non ha commentato l’accaduto sui social, né sul profilo di Radio Norba.

Non è la prima volta che succede. Quando era una concorrente del Grande Fratello Vip ha ricevuto tanti aerei, da parte dei fan e non solo. Già in quei mesi, i rumors parlano di un ammiratore segreto, o meglio un uomo che la corteggiava in modo serrato e non badando a spese. Sarà ancora lui?

Gli aerei per EliGreg erano diventati quasi un caso al GF Vip, anche perché Alfonso Signorini amava molto parlare della possibilità che ci fosse del tenero con Pierpaolo Pretelli. Proprio per questo motivo a un certo punto gli aerei lanciavano messaggi troppo chiari per essere ignorati: fuori dalla Casa c’era qualcuno ad aspettare Elisabetta. Non un fidanzato, ma qualcuno che stava frequentando. Alla fine pare che quella relazione non sia durata, o almeno non in pubblico.

