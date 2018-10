Elisa, il brano inedito per Save The Children: in prima linea contro la malnutrizione dei bambini

Al fianco dell’Organizzazione Elisa, da oggi ufficialmente Ambasciatrice di Save the Children per proteggere i bambini in tutto il mondo dalle tante minacce che ne mettono a rischio il futuro, tra cui la piaga della malnutrizione. Il brano, dedicato da Elisa al suo secondo figlio, farà parte del nuovo album prossimamente in uscita, ed è stato concesso dall’artista in anteprima all’Organizzazione. Nel video, realizzato da Riccardo Milani, Elisa interagisce con i tanti bambini che la circondano e, insieme, mettono in scena, attraverso il gioco, la lettura, i disegni e il teatro, una fiaba scritta dallo stesso regista, riuscendo nell’intento di portarne magicamente in vita i personaggi e lasciandosi con una promessa: quella di difendere il futuro dei bambini nel mondo.

Lunedì 15 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La cantantediventa Ambasciatrice diper difendere il futuro dei bambini nel mondo. E in occasione della campagna contro la malnutrizione "Fino all'ultimo bambino" lancia il brano inedito dal titolo “Promettimi”, colonna sonora di un video, realizzato dal registaNel mondo, ogni giorno, 7.000 bambini sotto i cinque anni muoiono per cause legate allaCinque ogni minuto. Bambine e bambini che, a casa loro, in paesi colpiti da carestie e siccità, afflitti dalla povertà estrema o dilaniati da guerre e conflitti, continuano ad essere privati di cibo adeguato, acqua pulita e cure mediche e perdono irrimediabilmente l’infanzia alla quale hanno diritto. Lontano dalle luci dei riflettori. Anche quest’anno tutti possono sostenere la campagna grazie al numero solidale 45533 attivo dal 15 ottobre al 14 novembre.