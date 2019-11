Elisa, parte il nuovo tour e adotta duemila alberi

. C'è da sempre anche impegno ambientale nei progetti diche per la partenza del suo nuovo tour ha deciso diper sensibilizzare il suo pubblico alla causa. In collaborazione con la piattaforma online Treedom, Elisa proseguirà il suo appello a favore dell'ambiente sostenuto anche nella tournée precedente e, durante i suoi prossimi live, dedicherà uno spazio riservato all'iniziativa.Tutti gli alberi adottati sono stati piantati direttamente da contadini locali contribuendo a produrre benefici ambientali, sociali ed economici, ed Elisa (così come tutti coloro che adotteranno un albero) attraverso Treedom potrà seguire direttamente le sue piante a distanza. Il "" mercoledì 27 arriverà a Milano. L'artista conquista così i grandi spazi dei palasport, aggiungendo l'ultimo tassello ad un progetto dal successo straordinario partito un anno fa con l'uscita di Diari Aperti (Disco di Platino) e proseguito con 50 date sold out nei teatri d'Italia, un fortunatissimo tour Europeo, un EP in inglese, "Secret Diaries", pubblicato a sorpresa con alcuni brani legati coerentemente a Diari Aperti e un doppio album "Diari Aperti (Segreti Svelati)" contenente la tracklist del disco arricchita da inediti e duetti esclusivi.MILANO – MEDIOLANUM FORUM – 27 novembre 2019BRESCIA - BRIXIA FORUM – 30 novembreBARI – PALA FLORIO – 04 dicembre 2019CATANIA - PALACATANIA – 06 dicembre 2019BOLOGNA – UNIPOL ARENA – 09 dicembre 2019FIRENZE – MANDELA FORUM – 12 dicembre 2019ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – 17 dicembre 2019Biglietti in vendita su ticketone.it.