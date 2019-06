Elisa e Carl Brave in giro per Roma con la Vespa per il video di "Vivere tutte le vite" _guarda

Mercoledì 12 Giugno 2019, 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

in giro per la strade di Roma in Vespa. Una passeggiata per la Capitale per due fuoriclasse della musica a bordo di un mito italiano: è quello che succede nel video di "", il nuovo singolo di Elisa estratto dall'album "Diari Aperti", che si è già aggiudicato il Disco di Platino. (Il brano è in cima alle classifiche radiofoniche di queste settimane e arriva dopo i successi dei primi due singoli della cantante, "Se piovesse il tuo nome" – certificato Doppio Platino e al n.1 della classifica Earone per 9 settimane - e "Anche Fragile" - certificato Disco di Platino.Il video di “Vivere tutte le vite” vede Elisa e Carl andare in giro per i luoghi tipici di Roma, da Trastevere a Garbatella, fra osterie, vicoli e parchi. Diretto da YouNuts!, al secolo Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, è girato in stile amatoriale e non mancano i richiami cinematografici a film indimenticabili come “Caro Diario” e “Vacanze Romane”.Elisa a luglio sarà impegnata sui palchi europei per una nuova tournée internazionale, mentre in autunno riprenderà i live nei grandi spazi dei Palasport (partenza il 25 novembre da Torino).