Elisa canta 'Zombie' per i giovani russi arrestati per le proteste

Elisa ha pubblicato sui suoi profili social una versione chitarra e voce di Zombie dei The Cranberries. Il video è accompagnato da una frase in inglese. «Preghiamo per l'Ucraina, specialmente per i bambini. - è il messaggio di Elisa - Stiamo dalla parte di chi è contro questa guerra. Suoniamo Zombie dei The Cranberries, in sostegno del popolo russo che è stato arrestato mentre cercava di protestare contro la guerra cantando questa canzone».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Marzo 2022, 14:18

