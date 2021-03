Elettra Lamborghini positiva al Covid, lo sfogo: «So chi me lo ha attaccato. Mi annuso l'ascella e non so neanche se puzzo...». «Prima ero la Twerking Queen ora la Covid Queen», ha detto sconsolata la cantante mentre annunciava ai followers di aver contratto il coronavirus. Elettra è ora in isolamento forzato e sta iniziando la terapia consigliata dai medici. Nelle ultime stories spiega i sintomi e raccomanda l'uso delle mascherine e il rispetto delle regole. Lei è stata attenta, ma è rimasta contagiata. Sa bene da chi.

Elettra Lamborgini positiva al Covid

Elettra Lamborghini ha perso gli odori e i sapori. «Non mi viene neanche voglia di mangiare. Ho mangiato il salmone, mi sembra di non mangiare niente. Prima mi sono annusata l’ascella, non so neanche se puzzo», ha detto su Instagram prima di mostrare i farmaci anti-Covid. Poi si è difesa da chi l'accusa di essere un'untrice: «Io non ho attaccato un cazzo a nessuno. Qualcuno lo ha attaccato a me. Sono stata sempre molto attenta. Me lo ha attaccato quella persona lì, ma non ci posso fare niente».

Elettra Lamborghini, lo sfogo

La cantante è sempre stata attenta e rispettosa delle regole: «Che io lo abbia preso è stranissimo. Detto ciò ovvio che mi girano i co*** e devo saltare anche le prime puntate de L’Isola dei Famosi. Detto ciò, dovete mettere la mascherina, dovete dormirci, no baci e abbracci. Non pensate sia finito. Io pensavo ‘sono invincibile non l’ho preso dopo un anno’».

Elettra Lamborghini, i sintomi

«Vado a fare una passeggiata con le mie sorelle sui colli, il pomeriggio sento come un animale che mi entra di punto in bianco e inizio a tossire come una matta. Il primo test che ho fatto era negativo. Ho detto ‘trivellami’ e poi è venuto fuori. Al molecolare ero positiva e ho pianto tutto il giorno, ma poi la gente è cattiva, si facesse i c*** suoi. Non si dica che non sono una persona positiva».

