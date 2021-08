Elettra Lamborghini conquista Times Square con il suo singolo "Pistolero". «Questo successo lo dedico a tutti gli invidiosi, tiè»

«Ciao mamma sono a Times Square. Questo lo dedico a tutti gli invidiosi tié, alla facciaccia vostra». Col suo temperamento vivace e provocatorio, la regina del twerk Elettra Lamborghini comunica ai suoi follower il suo ultimo grande traguardo: Times Square. Il singolo “Pistolero” continua a scalare le classifiche italiane e non, tanto da conquistare New York, dove è stato affisso il manifesto di EQUAL Italia, di cui la cantante è testimonial. Si tratta di una campagna lanciata Spotify a supporto delle artiste donne nel mondo della musica che mira a sensibilizzare sull’uguaglianza di genere.

Dopo l’esperienza come opinionista all’Isola dei Famosi, continua il suo clamoroso successo come cantante. In queste ultime ore ha lasciato tutti col fiato sospeso, prima di annunciare la vera bomba. Ed infatti nel tardo pomeriggio la regina del twerk ha mostrato il manifesto di Spotify affisso ai palazzi di Times Square.

«Chi l’avrebbe mai detto - scrive la cantante - per me é un sogno che si realizza, chi mi ha seguito in questi anni sa che con la mia musica cerco di rendere felici e spensierate le persone.. e farle ballare. Evidentememte qualcosa di buono sto facendo… ma punto a migliorarmi ogni giorno… detto ciò grazie a voi e grazie a Spotify Italy per avermi scelta come artista #SpotifyEQUAL di Agosto».

