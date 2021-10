Ed Sheeran, la pop star positiva al covid: «Mi esibirò da casa»

«Ciao ragazzi. Volevo dirvi che sono risultato positivo al Covid, quindi ora mi sto autoisolando e seguendo le linee guida del governo». Con un post su Instagram, il cantante internazionale ha comunicato ai follower di aver contratto il coronavirus. Ma, nonostante la quarantena obbligatoria, la pop star non interromperà le sue esibizioni: come quella da Fazio a Che tempo che fa, fatta via web da Framlingham (Inghilterra), dove vive.

Leggi anche - Ballando, scoppia il caso su Mietta e il vaccino. Selvaggia Lucarelli: «Doveva restare a casa»

L'artista ha scritto: «Mi scuso con chiunque abbia deluso, state tutti al sicuro». La scorsa settimana si era esibito a Londra durante la cerimonia dell'Earthshot Prize, alla presenza del Duca e della Duchessa di Cambridge.

La popstar dai capelli rossi, con 150 milioni di dischi venduti, ha rassicurato i fan, spiegando di non avere sintomi significativi: «Significa che ora non sono in grado di andare avanti con qualsiasi impegno di persona per ora, quindi farò quante più interviste/esibizioni pianificate possibile da casa mia».

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Ottobre 2021, 19:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA