Ed Sheeran vince gli Mtv Ema: il trionfo in Ungheria. Esulta anche la comunità Lgbt

«Thank you @mtvema and @los40spain - great weekend» scrive la star internazionale Ed Sheeran sul suo profilo Instagram per comunicare ai fan la sua vittoria degli MTV EMA. Sheeran, che ha aperto la cerimonia di domenica scorsa in Ungheria, ha vinto come miglior artista e miglior canzone per Bad Habits. La manifestazione si è svolta nel pieno supporto della comunità LGBTQ+, in seguito all'approvazione della nuova legge ungherese che vieta la rappresentazione dell'omosessualità ai minori di 18 anni. Massimo supporto, dunque, da parte di Sheeran e di altri cantanti presenti (tra cui i BTS e la rapper Saweetie e Years And Years Olly Alexander).

«E' sempre importante che ci rispettiamo - ha dichiarato la rapper Saweetie -. Ecco perché è così importante difendere la comunità LGBTQ+».

Durante la serata, Sheeran ha iniziato la sua esibizione con il suo ultimo singolo Overpass Graffiti e in seguito ha eseguito il suo numero di successo Shivers, entrambi dal suo album in vetta alle classifiche Equals.

