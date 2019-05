Online il video di “I don’t care" con Ed Sheeran & Justin Bieber

Venerdì 17 Maggio 2019, 18:46

È online il video di “I Don’t Care”, il nuovo singolo di Ed Sheeran con Justin Bieber che, in meno di una settimana, ha già totalizzato oltre 150 milioni di stream posizionandosi direttamente al n.1 della classifica globale di Spotify.In Italia ha conquistato immediatamente la vetta della classifica di iTunes così come in altri 60 Paesi. N.1 anche nella classifica di Apple Music.Il video è stato diretto da Emil Nava, già con Ed in molti altri suoi video come “Lego House”, “Sing” e “Thinking out loud”, ed è stato anticipato dal lyric video con oltre 40 milioni di visualizzazioni.