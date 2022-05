Ed Sheeran posta una rara foto privata con la moglie Cherry per il suo compleanno: fan in delirio

Ed Sheeran è molto riservato quando si tratta della sua vita personale, ma venerdì ha condiviso con i fan una foto con sua moglie mostrando un momento intimo del loro matrimonio. Lo ha fatto in occasione del compleanno della donna, Cherry Seaborn. Nello scatto pubblicato su Instagram sono sdraiati su un'amaca con le braccia l'uno intorno all'altra.

Come riporta l'Independent, l'intento del cantante era quello di farle gli auguri pubblicamente per celebrare il suo 30esimo compleanno. Nell'istantanea, Cherry guarda amorevolmente suo marito mentre alza gli occhi al cielo. «HBD (Buon compleanno, ndr) to ma baby mama. I 30 ti stanno bene», è la didascalia a corredo del post. Tantissimi i commenti dei fan.

«Buon compleanno, Cherry! Grazie per essere stata d'ispirazione per le più belle canzoni d'amore che il mondo abbia mai conosciuto!», scrive un utente sotto l'immagine. Ed e Cherry erano fidanzati dall'infanzia, ma si sono separati prima di tornare insieme nel 2014. Si sono sposati nel 2019 e hanno avuto Lyra Antarctic, nel settembre 2020.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Maggio 2022, 13:55

