Ed Sheeran, un distintivo speciale per il BBC Music Day: «Voglio aiutare i bambini»

Il cantante Ed Sheeran ha celebrato il BBC Music Day, uno degli spettacoli musicali più seguiti della tv pubblica britannica, con uno speciale badge chiamato 'Blue Peter': un marchio multicolore, con l'iconica nave Blue Peter circondata da note musicali, tasti di pianoforte e un microfono. Il badge è stato rilasciato in coincidenza proprio col BBC Music Day, giunto al suo quinto anno.



La celebrazione vedrà oltre duemila eventi in tutto il Regno Unito, con l'obiettivo di sottolineare l'importanza della musica nel cambiare la vita delle persone.

La musica è stata davvero importante per me crescere e spero che questo badge ispirerà più bambini a entrarci

, ha detto Sheeran. Lewis Capaldi e Craig David sono tra i nomi più noti tra gli artisti che prenderanno parte agli spettacoli.Per ottenere il badge di Sheeran, i bambini dovranno dire a Blue Peter quanto si divertono a fare musica. Dovranno anche nominare le loro prime tre canzoni di tutti i tempi e chiedere a un genitore, un nonno o un insegnante quali sono i loro ricordi musicali e come la musica li ha ispirati,. Lo scorso anno Sheeran è stato insignito di uno Blue Peter d'oro come parte delle celebrazioni per i 60 anni dello show.