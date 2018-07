Ecco Kisho, il rapper romano che sfida i big con il nuovo singolo "Denovo"

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A pochi giorni di distanza dalla sua uscita in tutti i digital store sta già raccogliendo consensi di critica e pubblico, stiamo parlando del rapper Kisho. Dopo anni di ricerca personale ed artistica, esce con il singolo “Denovo”, un brano capace di mescolare tutte le sue influenze sonore e visive, grazie anche alla collaborazione con il Producer MDM in arte Mattia De Masi e il Videomaker Mattia Di Tella.Solo per noi di Leggo in anteprima il Backstage del suo video “Denovo”.“Questo pezzo nasce da un’esigenza, dall’emozione sopra ogni moda e dalla ricerca di qualcosa di nuovo. Le mie sofferenze si sono trasformate attraverso la musica in qualcosa di bello che mi emoziona e che spero emozionerà chi l’ascolterà”“Denovo” rappresenta il cambiamento e l’evoluzione, un vero e proprio cammino attraverso le varie fasi della vita. Un lui e una lei che unendosi riescono a cambiare la struttura del DNA e l’essenza del vero amore: “Prima noi e poi io”.Kisho da sempre si definisce un “Primordiale” e questo suo modo di essere, ma soprattutto il suo istinto, si ritrova in ogni bit, nelle voci e nelle percussioni dal sapore africano con armonizzazioni tendenti al Pop, R&B e Trap.Il percorso musicale di Kisho nasce con lui, polistrumentista e cantautore fa della musica la sua più grande passione. Due anni fa l’uscita del suo primo disco “L’altra metà” e il mixtape Vol. 1 “Milkshake”, gli stessi che hanno creato l’identità di “Denovo”.Il progetto è un lavoro di tre giovani ragazzi romani: Kisho, MDM ed infine Mattia Di Tella, uno dei più talentuosi videomaker del panorama italiano attuale, realizzatore del videoclip, un cerchio collaborativo che ha intenzione di farsi spazio tra i grandi nomi del genere.