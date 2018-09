Ecco Ernia, Professione rapper «Ma resto fuori dagli schemi»

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un rapper che esce dall'immaginario del rapper. Ernia, il cui vero nome è Matteo Professione, non ha Rolex, maglie Gucci e denti d'oro. Un po' fuori dagli schemi, tanto che per qualcuno è il rapper colto. A un anno da Come uccidere un usignolo/67, esce oggi con il nuovo disco, 68.«Quando ho pubblicato 67, sapevo che ci sarebbe stato il 68 (ride, ndr). È l'autobus sfigato che usavo spesso per arrivare da Bonola a porta Genova, dal quartiere periferico di Milano dove vivevo e vivo, al centro».«Sì. Volevo rappresentare il viaggio che mi ha portato al disco d'oro e al successo».«Molto. Dopo lo scioglimento di Troupe D'Elite, band in cui c'era pure Ghali, avevo anche smesso di fare musica e mi ero trasferito a Londra».«Perché era difficile fare rap. Non andava di moda, non era sempre capito ed era pieno di pregiudizi. Il rap, poi, era spesso una roba di nicchia, per figli di papà».«Faccio questo lavoro non perché adesso fa figo o perché si fanno soldi. Era quello che ho sempre voluto fare, continuando a rispettare chi ha iniziato prima: Noyz Narcos, Marracash, Guè Pequeno».«No. Siamo diversi e quando si hanno incomprensioni, non è facile capirsi».«Quello che sono oggi dopo esperienze che non mi vergogno di raccontare. Quando si è ragazzini, per dimostrare di essere maschio alfa o di essere forte, si è davvero cazzoni».«Sì, ma non mi auto-celebro».«Ancora non so bene. Vorrei chiudere a Milano e non vorrei avere una band».