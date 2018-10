È “Universale” il nuovo singolo di Benji & Fede in uscita il 26 ottobre

“Universale” il nuovo singolo di Benji & Fede in uscita il 26 ottobre. Nato in studio con i loro amici autori, tra cui Piero Romitelli e Tony Maiello, e ispirato dalla loro partecipazione la scorsa estate al Pride Milano , il brano riprende il concetto della mancanza di leggi in amore, che sia l’amore tra genitori, tra parenti, l'amicizia, l'amore sessuale, l’amore eterosessuale o omosessuale, l'amore per gli animali.



“L’amore non ha mai una legge UNIVERSALE. – raccontano Benji & Fede - È senza confini, senza distinzione di sesso, senza colore o razza. L’amore è il filo conduttore che ci accomuna tra tutte le nostre diversità e unicità: è quello che unisce un uomo a una donna o a due persone dello stesso sesso, una persona anziana a chi la cura, un bambino alla sua mamma, un uomo al suo animale. Ed è proprio per questo che è nata Universale, per dire la nostra riguardo a una questione che tocca ognuno di noi, perché l’amore è in ogni cosa che viviamo, perché forse viviamo proprio grazie a quello.



“Universale” è il primo dei quattro inediti che compongono “Siamo solo Noise Limited Edition”, l’ album che verrà pubblicato il 2 novembre e arricchito anche da una nuova versione di “Niente di speciale” cantata in duetto con Mr Rain.



Per l’occasione il duo più popolare d’Italia incontrerà i fan in 11 appuntamenti speciali negli store.

Queste le date: 2 novembre - TORINO MediaWorld 8 Gallery h. 18:00 3 novembre MILANO Mondadori Piazza Duomo h. 16:00 5 novembre MARCIANISE (CE) Mondadori cc Campania h. 16:00 9 novembre ALBIGNASEGO (PD) Mondadori cc Ipercity h. 17:30 10 novembre BARI Feltrinelli Via Melo h. 14:00 11 novembre BRESCIA Mondadori cc Frecciarossa h. 17:30 14 dicembre STEZZANO (BG) MediaWorld cc Le Due Torri h. 17:00 15 dicembre ROMA Discoteca Laziale h. 16:00 16 dicembre ANDRIA Mondadori h. 16:00 17 dicembre CATANIA Feltrinelli h. 16:00 18 dicembre PALERMO Feltrinelli h. 14:00

Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..