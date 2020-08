Dynamite: i BTS fuori con il nuovo singolo. Record di visualizzazioni per il video

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Agosto 2020, 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da oggi, venerdì 21 agosto, è disponibile in digitale il nuovo singolo della band coreana di fama mondiale. Il video ufficiale ha raggiunto 10 milioni di visualizzazioni in soli venti minuti e, a poche ore dalla sua pubblicazione, ne conta più di 50 milioni.è una boyband sudcoreana che ha catturato i cuori di milioni di fan in tutto il mondo sin dal loro debutto nel 2013. Il membri dei BTS sono RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook.I BTS presenteranno per la prima volta "Dynamite" domenica 30 agosto agli2020.Sebbene inizialmente non avessero pianificato di pubblicare un singolo, i sette membri della band erano ansiosi di condividere nuova musica con i loro amati fan non appena ne avessero avuto la possibilità., arriva a sei mesi dall’ultimo album “MAP OF THE SOUL: 7”, che ha raggiunto la #1 della classifica album di Billboard e nel quale cui i BTS hanno affrontato le loro difficoltà, sofferenze e paure.Questo brano dalle sonorità disco-pop rappresenta una nuova sfida per le superstar di fama mondiale che, dopo aver cercato di superare il senso di scoraggiamento derivante dall’attuale situazione legata al COVID-19, torna a cantare di gioia e speranza, facendo tesoro delle piccole cose che rendono la vita davvero speciale e preziosa.Lo scopo della canzone è proprio quello di infondere un’ondata di necessaria energia per dare sostegno alla loro community.