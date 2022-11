L’ingresso nella Hall of Fame funestato dall’annuncio: «Andy Taylor ha un cancro»

Doveva essere una festa per l’ingresso dei Duran Duran nella Rock & Roll Hall of Fame, con tanto di reunion della band al completo. Ma il messaggio di Andy Taylor, letto sul palco di Los Angeles da Simon Le Bon, ha gelato tutti: «Poco più di quattro anni fa mi è stato diagnosticato un cancro alla prostata metastatico al quarto stadio - ha scritto l’ex-chitarrista - Molte famiglie hanno sperimentato la lenta combustione di questa malattia e ovviamente non siamo diversi; quindi parlo dal punto di vista di un padre di famiglia ma con profonda umiltà nei confronti della band, i più grandi fan che un gruppo possa avere e questo eccezionale riconoscimento. Sebbene le mie condizioni attuali non siano immediatamente in pericolo di vita, non esiste una cura», ha aggiunto.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Novembre 2022, 06:55

