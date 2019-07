Duncan James, il frontman dei Blue fa outing e presenta il fidanzato: «Con te sono orgoglioso di essere gay»

Elena Santarelli “troppo magra" su instagram: «Il dolore mi ha prosciugata»​

I posted this pic on my Insta yesterday & couldn’t get over the amazing response, comments and love from people. I didn’t identify as a gay man for many years because of my own issues with coming out, but finally im happy in my skin & this guy next 2 me makes me proud 2 be gay.❤️ pic.twitter.com/pXOQjBknFe — Duncan James (@MrDuncanJames) 21 luglio 2019

Martedì 23 Luglio 2019, 21:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unlungo anni, ma finalmente arrivato, per. Il 40enne frontman dei, infatti, ha da poco ammesso di esseree ne ha approfittato per presentare, anche sui social, ilDurante il periodo di maggior successo con i, nei primi anni 2000,era diventato un vero e proprio sex-symbol, amato soprattutto dalle adolescenti dell'epoca, anche se alcune voci sulla sua omosessualità si erano già diffuse allora. Il cantante inglese, però, non aveva mai commentato la propria vita privata, preferendo far parlare di sé per l'attività musicale: i, specialmente nel primo periodo di attività (2001-2005) sono stati un fenomeno mondiale, culminato artisticamente con la collaborazione con Tiziano Ferro, che per loro aveva scritto il brano A chi mi dice.Nel 2009, invece, ci fu il primo passo verso l'outing di oggi:aveva infatti dichiarato di essere bisessuale. La rivelazione, all'epoca, scatenò una lunga serie di pettegolezzi che finirono per riguardare un altro componente dei, Lee Ryan. Secondo alcuni, lui eavrebbero avuto una lunga relazione e, in alcuni casi, avrebbero anche condiviso avventure a tre con una donna. Pochi giorni fa, però,ha deciso di spiazzare tutti, pubblicando una foto in compagnia di un modello e ballerino brasiliano, ma ormai belga d'adozione:«Allerta foto dolce», si legge nel post su Instagram, anche se sembra più un'avvertenza per gli omofobi. Ad ogni modo, il post diha raccolto in larga parte reazioni positive da parte dei fan. «Una persona così bella, dentro e fuori. Grazie Rodrigo per farmi sorridere», si legge nel post su Instagram. Una rivelazione attesa da tempo, ma comunque clamorosa, per il frontman dei, che poi su Twitter ha precisato: «Ho postato questa foto su Instagram e non potevo certo immaginarmi le meravigliose reazioni della gente, tra commenti e messaggi d'amore. Non mi sono identificato come un uomo gay per tanti anni perché ho sempre vissuto il coming out come un problema, ma alla fine sono felice nella mia pelle e questo ragazzo accanto a me mi rende orgoglioso di essere gay».