Dumbo di Tim Burton, Elisa canta la ninna nanna Bimbo mio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La voce dolce e cristallina di Elisa in chiave steampunk per una versione inedita di Baby Mine, ninna nanna cult nella colonna sonora del classico Disney Dumbo in sala dal 28 marzo. Per la sua rivisitazione in chiave live-action, Tim Burton l’ha scelta per cantare Bimbo mio in italiano (nella versione originale interpretata dagli Arcade Fire e Aurora per il trailer) e doppiare il personaggio di Miss Atlantis. «Non ho cambiato il testo originale del 1941», ha spiegato Elisa a margine della prima data del suo tour, ma qualche tocco personale lo ha inserito. «Ho usato un microfono Copperphone - è entrata nei dettagli - per conferire un suono ovattato e con una punta di mistero. Un omaggio al mondo dark di Tim Burton».