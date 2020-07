Dua Lipa regina indiscussa del pop: prima donna ad avere 4 brani con oltre 1 miliardo di streaming su Spotify

Dua Lipa è la regina indiscussa del pop! La super star mondiale è la prima donna ad avere 4 brani con oltre 1 miliardo di streaming su Spotify, oltre ad essere al n.1 delle radio pop in Usa con “Break my heart”. Con quest’altro traguardo, è la prima artista quest’anno a raggiungere il numero 1 in radio in Usa con due brani ( il precedente è Don’t start now). In Italia dopo le hit “Don’t start now” certificata Platino e “Physical” Oro, anche “Break my heart” conquista la certificazione Oro per le vendite.





Tutti questi singoli sono contenuti nell’ultimo album di Dua : Future Nostalgia l’album di una donna con i maggiori risultati nella settimana di debutto. Un album dalla forte impronta dance capace di creare un brillante e insieme audace mix di perfette canzoni pop senza tempo che cercano di spazzare via le ansie. Perfettamente in linea con il titolo, Dua riesce a prendere in prestito dalle sonorità del passato, spaziando dalla discoteca anni 70 alla dance pop degli anni 90, per creare canzoni “familiari” ma fresche e nuove Ultimo aggiornamento: Monday 27 July 2020, 20:05

