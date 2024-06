Dua Lipa innamorata della cucina italiana: spaghetti alle vongole e gelato al pistacchio per la sua cena a Capri

di Redazione Web

Dua Lipa è stata conquistata dalla cucina italiana. La popstar britannica, 28 anni, il 10 giugno è sbarcata sull'isola di Capri per partecipare all'evento di moda organizzato dal marchio francese Jacquemus e, per il suo soggiorno mediterraneo, ha deciso di lasciare spazio non solo all'alta moda, ma anche alla pasta e ai dolci tipici del nostro Paese.

I piatti scelti dalla cantante

L'arrivo di Dua Lipa ha dato spettacolo a Capri. L'artista è arrivata in grande stile con un elicottero, scendendo accompagnata da un bodyguard e da altre persone del suo staff.

L'artista, dopo aver passeggiato, si è fermata in un ristorante del posto per poter cenare insieme ai suoi amici e ad altre persone invitate all'evento, realizzato dal marchio francese per festeggiare i 15 anni dalla nascita della casa di moda. Dua Lipa ha condiviso sui social le pietanze che ha scelto di assaggiare. Sulla sua tavola sono arrivati un piatto di spaghetti alle vongole e una porzione di gamberi. E, prima di dare spettacolo con la sua esibizione di "Nel blu dipinto di blu", non ha detto «no» al gelato, optando per un cono al pistacchio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Giugno 2024, 13:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA