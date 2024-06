Dua Lipa a Capri canta “Nel blu dipinto di blu”: «Diamole la cittadinanza italiana subito». Il video è virale

di Dajana Mrruku

Dua Lipa è in Italia e più precisamente a Capri, mentre canta "Nel blu dipinto di blu" insieme agli amici e ai musicisti. Sbarcata nell'isola solo due giorni fa, l'artista britannica 28enne ha incantato tutti con abiti e look tutti firmati Jacquemus, lo stilista francese che celebra quest'anno i 15 anni del suo brand a Villa Malaparte. La sfilata ha accolto celebrità da tutto il mondo, ma anche un pizzico di italianità, con Tony Effe, Ghali ed Elodie.

La sera, Dua Lipa ha cenato in un ristorante tipico, dove è stata accolta dai musiciti napoletani e insieme a loro ha dato inizio ad un momento incredibile: lei che canta "Nel blu dipinto di blu" con un tamburello in mano. I fan italiani sono andati in delirio e c'è chi ha proposto: «Ma diamole la cittadinanza italiana subito!».

dua lipa singing "volare" in italy 🇮🇹 pic.twitter.com/NfLeJYL8bo — ໊ (@addictionlipa) June 11, 2024

Il tour di Dua Lipa

Dua Lipa è tornata a far ballare tutta l'Europa e non oslo con il suo ultimo album, Radical Optimism, dove ripercorre in chiave più intima gli ultimi anni della sua vita, non dimenticando il suo sound preferito, la dance music.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Giugno 2024, 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA