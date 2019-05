DRefgold, dal 31 maggio fuori "Drip". Le date del ​Kanaglia summer tour

Da Venerdì 31 Maggio sarà disponibile su Spotify, Apple Music e su tutte le principali piattaforme digitali “Drip”, l’atteso nuovo singolo di DrefGold, uno dei maggiori esponenti della nuova generazione rap. Il singolo in uscita su etichetta BHMG/ Island Records da Venerdì 31 Maggio sarà fuori ovunque.



Dopo l’ottimo riscontro del suo primo album ufficiale “Kanaglia” e sulla scia del successo di molteplici hit virali che hanno ricevuto milioni di streaming consacrandolo tra i rapper più apprezzati del momento, “Drip” è il brano che segna il grande ritorno in musica della coloratissima “Kanaglia” del rap, come lui stesso ama definirsi.



Il brano, scritto dallo stesso DrefGold e prodotto da Daves The Kid è una fresca esplosione di elementi diversi in cui melodie pop s’intrecciano perfettamente con il rap, senza dimenticare la Trap. Grazie ad un sound coinvolgente e ad un ritornello vincente che rimane nelle orecchie sin dalle prime note “Drip” è un brano allegro e di grande impatto che ben riflette lo stile fresco e spensierato del giovane rapper, stile che caratterizza la sua produzione musicale e con il quale l’artista ha abituato da sempre la sua fan base.



Fenomeno musicale con quasi mezzo milione di followers su Instagram, DrefGold, al secolo Elia Specolizzi, non intende fermarsi e dal 7 Giugno sarà pronto a tornare on stage con il suo “Kanaglia summer tour, tour che lo vedrà protagonista nei principali club della penisola italiana per tutta la stagione estiva.



Tra le prime date annunciate il “Kanaglia summer tour” partirà il 7 Giugno da Piacenza per proseguire l’8 Giugno a Ghedi (Bs) e Milano, il 14 Giugno a Busto Arsizio (Va), il 25 Luglio a Formentera, il 9 Agosto a Roma, il 15 Agosto a Noci di Bari, il 17 Agosto a Budoni (SS), il 21 Agosto a Brescia, il 6 Settembre a Lanzada (So).



Durante il “Kanaglia summer tour”, il rapper proporrà dal vivo molti dei brani tratti dall’ultimo album che ha esordito direttamente in top 3 della classifica ufficiale FIMI con eccellenti performance di vendita sia per il mercato fisico che digitale, senza dimenticare i maggiori successi che hanno segnato definitivamente l’inizio della sua carriera. Da “Boss”, brano già certificato disco di platino e il cui video ha superato 8 milioni e mezzo di views sulla rete, a “Occupato”, non mancherà’ inoltre occasione di ascoltare dal vivo anche “Wave”, singolo impreziosito dal feat con la “Popstar” Sfera Ebbasta.

Questa collaborazione nasce dall’ingresso del giovane artista nell’etichetta fondata dallo stesso Sfera e Charlie Charles, la BillionHeadz Music Group. Poliedrico e trasversale DrefGold in questa nuova avventura live interamente da solista sarà pronto a stupire i suoi fan con la grande energia che lo ha sempre contraddistinto sul palco. Durante l’intero tour ad accompagnarlo sul palco sarà il dj Tooda, al secolo Antonio Pezzella.

Le prevendite per le nuove date del “Kanaglia summer tour” sono disponibili sui canali di Thaurus Music o acquistabili direttamente in loco. L’intero tour è ideato e organizzato da Thaurus Live, nota agenzia di booking e management di riferimento nel panorama rap italiano.



CALENDARIO “KANAGLIA SUMMER TOUR” IN CONTINUO AGGIORNAMENTO:

07/6 Piacenza, Avila Disco

08/6 Ghedi (BS), Florida

08/6 Milano, Gate

14/6 Busto Arsizio (VA), Malpensa Fiere

25/7 Formentera, Tipic Club

09/8 Roma, Ex Mattatoio

15/8 Noci di Bari, AnimeNote Music Festival

17/8 Budoni (SS), Pata Club

21/8 Brescia, Festival di Radio Onda D’Urto

06/9 Lanzada (SO), Dreamland Music Festival Giovedì 30 Maggio 2019, 17:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA