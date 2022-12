Drake su Instagram: «Vaf*******». La giacca (e il rapper) parlano italiano

di Redazione web

Drake, rapper canadese da milioni di copie di dischi venduti e con milioni di follower sui social, è famoso, non solo per la sua musica, ma anche perché spesso per le sue uscite o per i capi che indossa, fa notizia. Nell'ultima storia Instagram ha postato una foto con la sua nuova giacca... che parla italiano.

La giacca di Drake

L'ultima storia Instagram che il rapper Drake ha postato, lo ritrae di spalle intento a scendere le scale e con indosso una giacca che porta la scritta: «Vaf*******».

Sicuramente il cantante l'ha indossata per provocazione, e per lo stesso motivo la mostra in modo così fiero e orgoglioso.

L'ultimo disco di Drake

La musica di Drake è apprezzata in tutto il mondo e i numeri infatti, parlano chiaro. Dopo il succeso planetario dell'album "Certified Lover Boy", il rapper pochi mesi fa ha pubblicato l'ultimo disco intitolato "Her Loss".

