Drake e il nuovo singolo Toosie Slide: oltre un miliardo di views in 7 giorni. È una delle hit più ascoltate

“Toosie Slide”, il nuovo singolo di Drake, ha già conquistato Tik Tok! In soli sette giorni il brano ha totalizzato oltre 1 miliardo di views, classificandosi come una delle hit più ascoltate di questa stagione sul social del momento.

Moltissimi altri artisti nel corso di questa settimana si sono cimentati su Tik Tok nella danza cantata dal rapper, tra cui Justin Bieber, Jason Derulo, Marshmello, Dj Khaled, Chance The Rapper e molti altri. Si tratta della seconda challenge lanciata dal rapper a diventare virale sui social, dopo il caso di “In My Feelings”, condivisa anche da star del calibro di Will Smith e vero tormentone dell’estate 2018.



“Toosie Slide” sta scalando le vette delle classifiche e ad oggi si posiziona alla #2 della Global Spotify Chart e nella Top 20 della classifica di Spotify Italia, avendo collezionato oltre 40 milioni di stream sulla piattaforma. Il video ufficiale, in cui Drake mostra i passi all’interno della sua nuova e chiacchierata villa di Toronto, ha raggiunto oltre 20 milioni di views. Inoltre, il brano è in rotazione nelle principali radio italiane.

“Toosie Slide” segue il successo di “Scorpion”, l’album del 2018 che ha battuto ogni record: nelle prime ore di uscita ha raggiunto oltre 132 milioni di stream e in una sola settimana ha superato il miliardo di stream globali. Nell’estate 2019 l’artista ha invece regalato due sorprese ai propri fan: “The Best in The World Pack”, realizzato per la storica vittoria dei Toronto Raptors alle NBA Finals 2019, e “Care Package”, con rarità e brani amati dai fan mai pubblicati ufficialmente. Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Aprile 2020, 08:36

