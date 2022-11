Drake insieme a 21 Savage, fuori oggi il nuovo album: «HER LOSS»

Disponibile da oggi, venerdì 4 novembre, il nuovo album: "HER LOSS" di Drake insieme a 21 savage, disponibile su tutte le piattaforme musicali digitali.

Her Loss

L’annuncio dell’album, composto da 16 tracce e con un'unica collaborazione esterna – Travis Scott in “Pussy & Millions” – è stato fatto direttamente dai due artisti all’interno del videoclip di “Jimmy Cooks”, il singolo di Drake feat. 21 Savage tratto dall’album “Honestly, Nevermind”, uscito lo scorso giugno.

Nell’ultimo frame della clip, infatti, Drake annuncia con un cartello la pubblicazione di “HER LOSS”, album in collaborazione con 21 Savage. Continua così il periodo molto prolifico della produzione dell’artista canadese che, dopo l’uscita di “Certified Lover Boy” (disco d’oro in Italia) nel 2021, e “Honestly, Nevermind” pochi mesi fa, aveva dichiarato di sentirsi davvero vivo solo quando si trova in sala di registrazione alla ricerca della perfezione. Tracklist “HER LOSS” 1. “Rich Flex” 2. “Major Distribution” 3. “On BS” 4. “BackOutsideBoyz” 5. “Privileged Rappers” 6. “Spin Bout U” 7. “Hours in Silence” 8. “Treacherous Twins” 9. “Circo Loco” 10. “Pussy & Millions” (feat. Travis Scott) 11. “Broke Boys” 12. “Middle of the Ocean” 13. “Jumbotron Shit Poppin” 14. “More M’s” 15. “3AM on Glenwood” 16. “I Guess It’s Fuck Me”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Novembre 2022, 16:52

