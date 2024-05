Drake e Kendrick Lamar, il dissing dietro la sparatoria? Una rivalità pericolosa che va avanti dal 2013 e la presunta storia degli abusi

di Morgana Sgariglia

Un dissing fresco fresco, meno vecchio di quello tra Chris Brown e Quavo, è la faida scoppiata a cavallo del 2023 e del 2024 tra Drake e Kendrick Lamar. L'odio tra i due sembra aver raggiunto l'apice lunedì 6 maggio quando la polizia di Toronto ha riferito di una sparatoria fuori dalla villa di Drake, in cui è stato ferito un agente della sua sicurezza. Ancora non è chiaro se l'episodio sia collegato al dissing in atto o se il rapper fosse in casa ma l'episodio ha comunque preoccupato i fan di entrambi i fronti. Ma da dove nasce questo astio velenoso tra i due?

La guerra tra i due rapper

Il dissing ha fatto scalpore perché si tratta dello scontro tra due modi diversi di fare hip hop: da un lato Drake che rappresenterebbe il "rap mainstream", dall'altro Kendrick Lamar con quello "colto" (ha ricevuto un Pulitzer nel 2018). Il fine ultimo del beef, però, è quello di aggiudicarsi la corona di miglior rapper.

Un tempo "amici"

Lamar e Drake hanno collaborato insieme negli album Take Care (2011) e "Good Kid, MAAD City" (2012), sono apparsi come ospiti nel pezzo di A$AP Rocky "F----- Problems", e il primo ha aperto il tour del secondo nel 2012 "Club Paradise Tour" nel 2012.

Quando iniziano i problemi e il bluff

Le tensioni sono iniziate quando Lamar ha cantato questo pezzo come ospite nella canzone di Big Sean "Control" nell'agosto 2013: «Provo amore per tutti voi, ma sto cercando di uccidervi, ne*ri. Cercando di assicurarmi che i vostri fan più accaniti non abbiano mai sentito parlare di voi, ne*ri. Non vogliono sentire nemmeno un altro sostantivo o verbo da voi ne*ri». Due settimane dopo l'uscita di "Control", Drake rivela in una copertina per Billboard che l'essere nominato da Lamar non lo ha turbato. Il rapper poi ha ribadito la solidità della sua amicizia con il rapper durante un'intervista dal vivo a New York per Rap Radar.

Il nuovo insulto

Lamar ha preso di mira nuovamente Drake in una performance ai BET Hip-Hop Awards nell'ottobre 2013, pochi giorni dopo la pubblicazione del nuovo album del rapper mainstream "Nothing Was the Same". «Niente è più stato lo stesso da quando hanno pubblicato 'Control'. E hanno rimesso in pigiama un rapper sensibile – ha rappato – Ah ah scherzo, ti diamo il cinque...Sono a prova di proiettile. I tuoi colpi non penetrano mai.

Negli ultimi anni sembrava si fosse stabilita una tregua, ma le ultime vicende hanno rinfocolato i vecchi rancori.

Nuova carne al fuoco da marzo 2024

Tutto riparte ad ottobre 2023. Il rapper J.Cole ci mette lo zampino: dichiara nel brano "Big 3" che Kendrick, Drake e lui sono i tre grandi della scena. Il 26 marzo 2024 Lamar registra un brano, "Like That", in cui dice che non esistono i Big 3 ma solo lui. Drake gli risponde il 19 aprile con ben due brani, "Push Ups" e "Taylor Made Freestyle", in cui rivendica la sua centralità nella scena. In una delle canzoni usa le voci di Snoop Dogg e Tupac generate dall'intelligenza artificiale. Quella di Tupac sarà eliminata sotto la spinta dei parenti del rapper scomparso nel 1996 che minacciano azioni legali. Kendrick rilascia altri due pezzi, "Euphoria" e "6.16 in LA", in cui critica Drake di essersi venduto e gli fa presente che nel suo team ci sono delle spie. Drake, il giorno stesso, in "Family Matters" accusa Kendrick di violenza domestica nei confronti della fidanzata.

L'ultima spallata: la presunta storia di abusi

Kendrick rilascia due brani tra il 30 aprile e il 3 maggio, "Meet the Grahams" e "Not Like Us", in uno rivela l'esistenza di una presunta figlia sconosciuta del rapper; nell'altro gli dice di essere un pedofilo e a capo di una rete per lo sfruttamento sessuale dei minori. Il 5 maggio Drake, nel nuovo brano "The Heart Pt. 6", nega le accuse e rivela che la storia della figlia è falsa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Maggio 2024, 18:04

