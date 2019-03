"Dove sei", l'ultima hit emo trap di GionnyScandal e Giulia Jean

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Venerdì 15 Marzo sarà disponibile su Spotify, ITunes e tutte le principali piattaforme digitali “” il nuovo singolo di, uno dei maggiori esponenti della nuova generazione. Il singolo in uscita per Virgin Records, (Universal Music Italy) si avvale della preziosa collaborazione di, voce intensa e inconfondibile con la quale l’artista ha instaurato un sodalizio vincente, nonché un feeling artistico unico e inimitabile nel corso degli ultimi anni.Dopo l’ottimo riscontro del precedente singolo “” e sulla scia del successo di hit virali che hanno ricevuto milioni di stream e visualizzazioni su YouTube come “”, e “”, entrambe in feat con Giulia Jean e certificate disco d’oro dalla Fimi, “Dove sei” è il brano che segna il ritorno di GionnyScandal, idolo di moltissimi giovani amanti del rap di casa nostra.“Dove Sei è uno dei pezzi che ho sempre desiderato scrivere –- una delle canzoni a mio parere più belle che io abbia mai composto. Come in “Ti amo Ti odio” le chitarre sono suonate direttamente da me. In questo pezzo si sente molto di più la sonorità Emo-core che ho deciso di mantenere da qui in avanti dato il mio passato in una band. Come in ogni trilogia che si rispetti, ho deciso per adesso di chiudere in bellezza il ciclo di collaborazioni con Giulia Jean, un’amica speciale con cui abbiamo condiviso grandi soddisfazioni”.La canzone, scritta dallo stesso Gionata Ruggieri e prodotta da Sam Lover, è un mix di elementi diversi in cui sonorità Emo s’intrecciano perfettamente con melodie pop e Trap, senza dimenticare il tema love, le emozioni e i sentimenti con cui GionnyScandal ha da sempre abituato la sua fan base. Grazie ad un sound coinvolgente e ad un ritornello diretto che rimane nelle orecchie sin dalle prime note, “Dove sei” è un brano di grande impatto che ben rispecchia l’evoluzione in corsa del giovane artista confermando la sua egregia versatilità nel muoversi in differenti range, spaziando tra diversi generi.Un’ atmosfera avvolgente scandita dal suono di una chitarra elettrica lascia spazio ad un ritornello incalzante per una ballad intrisa di poesia che ritrae una storia d’amore finita ma che riaffiora nella mente a testimonianza dell’indelebilità dei momenti passati insieme alla persona amata.“Dove sei? Come stai ora? …. Non sei qui già da un po’ con me …e non è tutto ok ancora…. e volevo scriverti “hey” …e chiederti dove sei …. ma a te non te ne importa…. se piango un’altra volta…e puoi cancellare ciò che vuoi ma non puoi cancellare noi".Ildel brano, diretto da GionnyScandal, sarà disponibile su YouTube da. Insieme a Gionny e Giulia Jean protagonisti sono anche, una delle coppie teen più chiacchierate della rete con milioni di followers sui social.