«Dove e Quando», la hit estiva di Benji e Fede conquista il Platino

Estate 2019: Da J-Ax a Elodie è l'anno dei tormentoni italiani

Lunedì 15 Luglio 2019, 22:11

Dove e Quando, il nuovo singolo diuscito dopo 3 mesi di silenzio dal mondo musicale e social, è la hit dell’estate.Tra i brani più trasmessi dalle radio italiane (in top 10 della classifica di Earone), «Dove e Quando» raggiunge oggi laper le vendite e continua la sua ascesa nelle classifiche italiane dove rimane stabile nella top 5 di Spotify, Apple, iTunes e Shazam.«Dove e Quando» sta inoltre superando i confini nazionali: è stata inserita come unico brano italiano nella playlist “Sommerhits 2019” di Spotify, la playlist tedesca con le hit dell’estate e che in queste settimane è la più ascoltata in Germania, oltre che essere presente nella VIRAL 50 GLOBAL, GERMANIA e SVIZZERA.Il video che ha tutte le caratteristiche che guidano l’estate, tra spiagge, tramonti e festa, ha superato 18 milioni di visualizzazioni.Benji & Fede sono reduci da 4 anni straordinari in cui i loro 4 album hanno raggiunto 4 numeri 1 in classifica ottenendo risultati importanti, oltre ad essere entrati per 3 anni di seguito nella top 10 della classifica annuale degli album più venduti.