Dotan, il nuovo singolo “Mercy” in attesa dell'album "Satellites" VIDEO

È tempo di consacrazione per il dominatore delle classifiche, il cantautore polistrumentista dai natali israeliani e la voce gentile: Dotan.

Il musicista, che ha iniziato la sua carriera nei Paesi Bassi dove ha collezionato dischi di platino e primi posti in classifica: (Miglior Artista & Songwriter dell’anno, Miglior Artista Maschile per 3 anni consecutivi in Olanda), pubblica ora il nuovo singolo Mercy, canzone profonda, intensa, melanconica, sacrale che è l’antipasto al nuovo disco in uscita il 28 maggio dal titolo Satellites che, oltre a comprendere le hit Numb, No words e There Will be a Way, si arricchisce di altri otto brani contraddistinti dalla medesima intensità a conferma delle peculiarità stilistiche di Dotan.

Come satelliti in orbita, abituiamoci all’idea che l’artista nato a Gerusalemme sta per invadere i nostri cieli con le canzoni del nuovo disco. Immergetevi nel ritorno più atteso della stagione.



DOTAN SUL VIDEOCLIP di MERCY



«Per questa canzone volevo davvero essere attore e non artista. Incarnare una storia cruda sulla crescita, sul perdono di sé e piena di metafore per spiegare cosa succede nella mia testa. Ho riunito un team con cui amo lavorare e abbiamo costruito un set appositamente. Quasi come girare un film! Abbiamo fatto tutto in modo sicuro con quarantena e tamponi/test Sono così orgoglioso del risultato ed è davvero speciale vedere che è già arrivato a così tante persone».



DOTAN SUL PERIODO DELLA PANDEMIA



«Se devo essere onesto, ho i miei alti e bassi, come tutti penso. Ho impiegato molto tempo per lavorare sulla musica e provare cose nuove in studio, il che è stato incredibilmente eccitante e stimolante. Mi manca davvero stare sul palco, connettermi con le persone e sentire quell'energia. Questo è ciò per cui vivo veramente. Sperando che tutto sia di nuovo possibile presto!»



DOTAN SUL NUOVO ALBUM SATELLITES in uscita il 28 maggio



«La maggior parte delle canzoni sono state effettivamente scritte prima della pandemia, mentre alcune l'anno precedente. There Will Be a Way è la mia canzone di speranza per affrontare questi tempi difficili e per ricordare a me stesso che c'è sempre un modo per superare le cose! Ho registrato molta musica durante il lockdown; le ultime riprese vocali sono state fatte nella mia camera da letto di Amsterdam perché tutti gli studi erano chiusi, il che rende l'album ancora più personale!»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Maggio 2021, 16:50

