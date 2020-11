Boomdabash, esce oggi il nuovo singolo “Don’t worry”. Online su You Tube il videoclip del brano

E’ on line su YouTube il video di “Dont’worry”, il nuovo singolo dei Boomdabash in uscita proprio oggi su etichetta Soulmatical Music/ Polydor (Universal music Italy) e già disponibile in tutti i principali digital store https://pld.lnk.to/dontworry. Dopo il successo di “karaoke”, triplo disco platino, regina dell’estate 2020, i Boomdabash con “Don’ t worry” tornano con un brano ricco di energia e positività, un invito a non perdere la speranza nonostante i molti momenti bui della vita quotidiana.

Il videoclip del brano diretto da Fabrizio Conte e prodotto da Borotalco Tv esprime il concept del brano, un inno di speranza con il quale la band intende lanciare un messaggio positivo, invitando a cercare dentro di noi la forza per superare le mille difficoltà della vita quotidiana.

Insieme al gruppo protagonista nella clip è una ragazza adolescente che in un contesto di crisi famigliare e di continui litigi tra i genitori trova rifugio nella musica che in questo senso diviene ancora di salvezza e spensieratezza seppur per pochi minuti, aiutandoci ad evadere dalle difficoltà del mondo circostante. Durante l’ennesimo litigio dei genitori, accedendo il walkman la ragazza si lascia trasportare dalla musica. Coinvolta dal brano e lontana dai problemi proprio grazie alle note di “Don’t worry” inizia così il suo viaggio in un'altra dimensione, ritrovandosi immediatamente catapultata nel suo mondo ideale, quello innocente e spensierato dei bambini, un mondo che non conosce il male e che è per natura portatore di sana positività e innocenza. Ecco così che la ragazza gioca, scherza e ride con i suoi amici per strada, ritrovando presto la serenità interiore.

